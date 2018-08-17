Son dakika: TCMB'den yeni hamle

Merkez Bankası 'döviz karşılığı altın' ve 'lokasyon swap' işlemlerine başlanacağını bankalara yazılı olarak iletti.

TCMB'nin ilgili yazısına göre, döviz piyasaları, döviz karşılığı altın işlemlerinde işlem kuru olarak uluslararası piyasalardaki işlem anındaki altın fiyatını kullanacak ve döviz karşılığı altın işlemlerinde aynı gün, 1 gün ve spot valörlü olarak işlem yapılabilecek. Aynı iletide, lokasyon swap imkanında ise bankaların, gün içinde saat 14:00'a kadar işlem taleplerini iletecekleri bilgisine yer verildi.