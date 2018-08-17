HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: TCMB'den yeni hamle

: 'den yeni hamle

Merkez sı ' karşılığı altın' ve 'lokasyon swap' işlemlerine başlanacağını bankalara yazılı olarak iletti.

REUTERS Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 17:01
Son dakika: TCMB'den yeni hamle

Merkez sı ' karşılığı altın' ve 'lokasyon swap' işlemlerine başlanacağını bankalara yazılı olarak iletti.

'nin ilgili yazısına göre, döviz piyasaları, döviz karşılığı altın işlemlerinde işlem kuru olarak uluslararası piyasalardaki işlem anındaki altın fiyatını kullanacak ve döviz karşılığı altın işlemlerinde aynı gün, 1 gün ve spot valörlü olarak işlem yapılabilecek. Aynı iletide, lokasyon swap imkanında ise bankaların, gün içinde saat 14:00'a kadar işlem taleplerini iletecekleri bilgisine yer verildi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması sonrası Halkbank hisseleri yükselişe geçti

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: TCMB'den yeni hamle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN