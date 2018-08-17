Türkiye'deki Arap yatırımcılar ve iş adamlarından ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı Türkiye’ye destek çağrısı

Düzenledikleri basın toplantısında ekonomik savaşa karşı Türkiye'ye destek kararı aldıklarını açıklayan iş adamları, "TL satın al, Türk malını satın al, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe yatırım yap" gibi kampanyalar başta olmak üzere gerçekleştirecekleri çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'de iş yapan Arap yatırımcı ve iş adamları, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı Türkiye'ye destek olmak için harekete geçtiler. İstanbul'da bir araya gelerek, Türkiye'deki Yabancı İşadamları Platformu'nu kuran yatırımcılar, Türkiye'ye karşı yürütülen ekonomik savaşa karşı dayanışma ve destek kararı aldılar.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE DIŞ MÜDAHALE OLDUĞU AŞİKAR"

Aralarında ABD, Ürdün, Cezayir, Mısır, Suriye, Yemen, Libya, Irak gibi ülkelerden gelen işadamlarının bulunduğu Arap yatırımcılar Taksim'deki The Marmara Otel'de düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye destek ve dayanışma çağrısında bulunarak, gerçekleştirecekleri çalışmaları paylaştılar. Suriye Kökenli ABD'li işadamı Ghasson Hito'nun sözcülüğünde gerçekleştirilen basın toplantısına sayıları yüzü bulan yabancı iş insanları katıldı. Platform adına konuşan ve Türkiye'ye destek çalışmaları kapsamında atılacak adımları anlatan Hito, şunları söyledi: Kardeş ülke Türkiye'nin ekonomisine ve milli parasına yapılanların iç etkenlerden kaynaklanmadığı ve dış bir müdahale ile olduğu aşikardır. Bu dünya çapında ekonomisi ile güçlenen Türkiye'nin tecrübesini hazmedemeyenlerin yürüttüğü ekonomik bir savaştır.

Biz, Türkiye'deki Arap Yatırımcı ve iş adamları olarak yapılan bu ekonomik savaşa karşı Türkiye halkı ve Türkiye devletimin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye ekonomisinin bu krizi atlatacağına inanıyor ve güveniyoruz. Türk ekonomisinin dayandığı güçlü temellerden dolayı 2001 yılından 2018 yılının yarısına kadar ekonomideki büyüme oranları Türkiye ekonomisinin dinamik olduğunu ve Türk hükümetinin yaptığı politikaların doğru olduğunu gösteriyor. Özellikle sağlık, tarım sanayi ve turizmde ekonominin büyüme oranının yüksek düzeyde olduğunu gördük ki bunlar krizin geçici olduğunu gösteriyor. Türkiye sahip olduğu alt yapı, gençlik oranı, Jeopolitik konumu gibi güçlü olanaklara sahip bir ülke. Bu olanaklar krizi fırsatı çevirme gücü veriyor. Aynı zamanda TL'nin düşüşünden sonra Avrupa ve Asya borsalarındaki gördüğümüz düşüşler uluslararası düzeyde Türkiye ekonomisinin konumu ve önemini gösteriyor."

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ"

Türkiye ekonomisinin geleceğine güvendiklerini ifade eden Hito, platformun yürütülen ekonomik savaşta, Türkiye'nin zayıf finansal durumunu ortaya çıkaran asılsız haber ve bilgilere kimsenin kulak vermemesine yönelik çağrıda bulunarak atılacak adımları şöyle sıraladı:

-Türkiye iktisadi sektörlerde sanayi, turizm ve ziraatta daima tatmin edici teşviklere dayanmaktadır.

-Türk hükümetinin dış borcu azaltmaya yönelik girişimlerini desteklemek ve hükümetle uzun vadeli politikalar konusunda işbirliği yapmak amacındayız.

-Turist ve misafirleri Türkiye topraklarında tatillerini geçirmelerine yönelik çağrı yapacağız.

-Sağlık turizmine teşvik edecek çalışmalarda bulunacağız.

-Türkiye ekonomisinin gücü ile ilgili gerçek bilgileri yaymak için katkıda bulunup gelişmiş ülkelerin ekonomisini kısıtlamaya çalışan politikleri ortaya çıkartmak üzere destek olacağız.

-Türkiye ekonomisine destek vermek için "TL satın al, Türk malını satın al, Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe yatırım yap" gibi kampanyalar başlatacağız.

-4.Genel konferans için davette bulunacağız. Örneğin; Türkiye'de Arap işadamları forumu. Konferansın amacının, yukarıdaki hedeflerin (1, 2, 3,) gölgesinde çalışarak dernekler ve ticari kuruluşları seferber etmesidir.