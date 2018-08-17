Wienerberger: Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz

Türkiye
üzerine oynanan 'kur oyunlarına' karşı yabancı yatırımcılardan 'yanınızdayız' mesajları artıyor. Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırım kararının ardından Avusturyalı inşaat şirketi Wienerberger'den de Türkiye'ye destek açıklaması geldi. Şirketin CEO'su Heimo Scheuch, son dönemde yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'de iş imkânları gördüğünü belirtti. Wienerberger, Türkiye'deki tarımsal işletmeler için sulama sistemlerine yönelik plastik borular tedarik ediyor. Scheuch, "İşler iyi gidiyor, pazar payı alıyoruz. Kısa bir gelecekten bahsetmiyoruz, 10 yıldan bahsediyoruz. Türkiye, sulama sistemlerimiz için ideal bir merkez" dedi.