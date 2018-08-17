Bakan Albayrak'ın yaptığı telekonferans yatırımcıya güven verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyada trilyon dolarları yöneten yabancı yatırımcılarla telekonferansla bir araya geldi. Çin'den Avrupa'ya ABD'den İngiltere'ye 6 binin üzerinde yatırımcının katıldığı dev zirvede Albayrak, yabancı yatırımcılara 'tam güven' verdi. Albayrak, "Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız. Türkiye, serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil. Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız" dedi.



TÜRK BANKALARI GÜÇLÜ

Citi, Deutsche Bank, DOME vs HSBC tarafından organize edilen ve Citi'nin Gelişen Ülkeler Baş Ekonomisti David Lubin tarafından modere edilen telekonferansta Bakan Albayrak, 20 dakikalık açılış konuşmasının ardından yatırımcıların sorularını yanıtladı. Bankacılık sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak "Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Bankaların açık döviz pozisyonu yok. Bankacılık sektörüne destekten tereddüt etmeyiz. Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir" dedi. Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadığını belirten Bakan Albayrak, "Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede. Sektöre destek vermek için tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla buluştu

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

Enflasyonu düşürmenin öncelikleri olduğunu belirten Albayrak, "Mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız. Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri. Buradan asla taviz vermeyeceğiz. Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz" diye konuştu. Türkiye'nin yüksek borç kaldırıcına sahip bir ülke olmadığının altını çizen Albayrak, "Borçlar ilk çeyrek itibarıyla GSYH'nin yüzde 137'si" dedi.



SERMAYE KONTROLÜ OLMAYACAK

Yapısal reformların çerçevesinin serbest piyasa doğrultusunda oluşacağını belirten Albayrak, "Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak" dedi. Yatırımcılardan büyük destek görüldüğünü ve Türkiye ekonomisine güvenin sürdüğünü vurgulayan Bakan Albayrak, "Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız. Altyapı projelerinde de katma değer sağlayanlara öncelik vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



HARCAMA KISINTISINA GİDİLECEK

Hükümetin çok ciddi bir harcama kısıntısına gideceğini belirten Albayrak, "Gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz. Yıl sonu için faiz dışı fazla 6 milyar lira. Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil. Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor. Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli" dedi. Bakan Albayrak, birkaç hafta içinde ek fonlama kaynaklarını açıklayacaklarını da bildirdi. Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacaklarını kaydeden Albayrak, "Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz" dedi. Albayrak, ABD yaptırımlarıyla birçok ülkenin karşı karşıya kaldığını da hatırlattı.



IMF PLANIMIZ YOK

"Bir IMF programı yok" diyen Albayrak, doğrudan yatırım çekmeye odaklandıklarını belirtti. Bakan Albayrak, istihdam piyasasının esnekliğinin de öncelikleri olduğunu söyledi



REKOR KATILIM

Cıtı, Deutsche Bank, HSBC ve DOME koordinasyonunda düzenlenen zirveye rekor katılım oldu. 6 bin 100 yabancı yatırımcı Bakan Albayrak'ı dinledi.



TÜRKİYE'YE İNANCIMIZ TAM

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, uluslararası şirketlerin Türkiye'ye inancı ve güveninin tam olduğunu belirterek, "Daha fazla istihdam, daha fazla üretim ve ihracat için çalışarak ülkemizin bu zor günlerden çıkmasına destek vermeye devam edeceklerdir" dedi. Erdem, serbest piyasa kuralları çerçevesinde Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılması, hukukun üstünlüğü ve öngörülebilirlik alanında atılan adımlar, nitelikli insan kaynağıyla kapsamlı bir istihdam stratejisinin oluşturulmasının uluslararası rekabette ülkeyi bir adım öne geçireceğini vurguladı.



HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUM

Halkbank'a bir ceza beklemediklerini kaydeden Bakan Albayrak, "Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak" dedi. Halkbank hisseleri Bakan Berat Albayrak'ın ABD'den bankaya yönelik bir ceza beklemediklerine yönelik açıklaması sonrası yükselişe geçti. Açıklamalar öncesinde yüzde 1.55 primle 5.9 liradan işlem gören Halkbank hisseleri, ceza beklenmediği açıklaması sonrası 6.12 liraya kadar çıktı.



ALBAYRAK ALMANYA'YA GIDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yatırımcı zirvesi öncesinde Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Scholz, güçlü Türkiye ekonomisinin hem Almanya hem de Avrupa Birliği için büyük önem taşıdığını belirtti. Bakan Berat Albayrak ise ABD'nin yaptırımları sonrasında AB ve Almanya'dan gelen destek açıklamalarının ilişkilerin geleceği açısından toplumdaki güveni artırdığını vurguladı. İki bakan, ekonomik işbirliğini güçlendirecek adımların atılması için görüş birliğine vardı. Bakanlar, 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelecek.



YATIRIMCILAR NE DEDİ?

Sailesh Lad/Axa Yatırım yöneticisi: Doğru olan herşeyi söyledi. Sermaye kısıtlamasının planları dahilinde olmadığını ve olmayacağını söylemesi önemliydi. Piyasa bunu duymaktan memnun oldu. Kamu bankalarına destek mesajı da önemliydi.

Cristiana De Alessi/ BNP Paribas Varlık Yönetimi: Ekonominin fiskal ve mali politikalarla yeniden dengeye gelmesi gerektiğini kabul ederek ve sermaye kısıtlaması olmayacağını teyit ederek rahatlık verdi. Eylülde açıklanacak Orta Vadeli Programı, sürdürülebilirlik açısından atılacak somut adımları göstermesi açısından önemli.

Richard Segal/ MANULIFE: İlk etkilenimim; duyarlılık ve döviz piyasasındaki son kazanımlar için yeterli taahhüt vermesiydi. Genel olarak yatırımcılar şunlara inandı; yeninden denge, daha ılımlı büyüme hedefi, tek haneli enflasyon ve büyük bütçe fazlası.

Abishek Kumar/ State Street: Güvence veren ve özellikle dikkat çektiği şey asla sermaye kısıtlamasının planlar arasında olmadığıydı. Zaten bu yatırımcılar için en önemli konuydu.