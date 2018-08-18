Çin’den Türkiye’ye destek mesajı

Çin
, Türkiye
için açıklamada bulunarak destek mesajı verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, Türk şirketlerle işbirliği vurgusu öne çıktı. Açıklamada, "Çin ve Türk şirketlerinin piyasa kurallarına dayalı projelerde işbirliğini destekliyoruz" denildi. Çin, Türkiye'nin geçici ekonomik güçlüklerin üstesinden geleceğine inandığını belirtti. GÜÇLERİ BİRLEŞTİRELİM
Daha önce Çin hükümetince yayımlanan "Çin ve Dünya Ticaret Örgütü" başlıklı beyaz kitapta, ABD'nin tek taraflı başlattığı ticari ihtilaf ve savaşların galibinin olmayacağı vurgulanmıştı. Çin, Türkiye ile el ele vererek güçlerini birleştirip çok taraflı ticaret sisteminin daha açık, kapsayıcı, paylaşımcı, dengeli ve ortak kazanca dayalı bir doğrultuda gelişmesini sağlamaya yönelik çağrıda bulunmuştu.