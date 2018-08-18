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’den ’ye destek mesajı

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Çin’den Türkiye’ye destek mesajı
, için açıklamada bulunarak destek mesajı verdi. Çin 'ndan yapılan açıklamada, Türk şirketlerle işbirliği vurgusu öne çıktı. Açıklamada, "Çin ve Türk şirketlerinin piyasa kurallarına dayalı projelerde işbirliğini destekliyoruz" denildi. Çin, Türkiye'nin geçici ekonomik güçlüklerin üstesinden geleceğine inandığını belirtti.

GÜÇLERİ BİRLEŞTİRELİM
Daha önce Çin hükümetince yayımlanan "Çin ve Dünya Ticaret Örgütü" başlıklı beyaz kitapta, ABD'nin tek taraflı başlattığı ticari ihtilaf ve savaşların galibinin olmayacağı vurgulanmıştı. Çin, Türkiye ile el ele vererek güçlerini birleştirip çok taraflı ticaret sisteminin daha açık, kapsayıcı, paylaşımcı, dengeli ve ortak kazanca dayalı bir doğrultuda gelişmesini sağlamaya yönelik çağrıda bulunmuştu.
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Çin’den Türkiye’ye destek mesajı
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