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: Bugün ne kadar? Gram ve oldu?

ne kadar oldu? Son zamanlarda yaşanan ekonomik saldırılar sonrası dolar ve euro'ya karşı alınan tedbirler, milyonlarca vatandaşın altın fiyatları konusunda araştırmaların neden oldu. Altın fiyatları ile ilgili her geçen gün gelişmeleri yaşanmakta. Türkiye'de hem yatırım hemde örf ve adetler gereği hediyeleşmek için kullanılan altın fiyatları son zamanlarda inişli çıkışla grafikler çizmekte. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ile ilgili son dakika fiyatları ve güncel bilgiler haberimizde.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 11:07
Son dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?

haber: Son zamanlarda konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kurban bayramı ve sonrasında yoğunlaşan düğün sezonu nedeniyle bir çok vatandaş altına olan rağbetini arttırıyor. Evlenen eşlere türk örf ve adetlerine göre düğünlerde altın takmak adettir. Düğün haricinde türk halkı yatırım amacıyla da altına büyük rağbet göstermekte. Milli seferberlik başlattığımız bu günlerde dolar ve euroya rağbet yokken altına rağbet devam etmekte. Hal böyle olunca internette en çok aranan konuların başında altın fiyatları geliyor. İşte en güncel altın fiyatları ve detaylar.

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Son dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?
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