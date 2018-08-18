Son dakika: Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?

Son dakika haber: Son zamanlarda altın fiyatları konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kurban bayramı ve sonrasında yoğunlaşan düğün sezonu nedeniyle bir çok vatandaş altına olan rağbetini arttırıyor. Evlenen eşlere türk örf ve adetlerine göre düğünlerde altın takmak adettir. Düğün haricinde türk halkı yatırım amacıyla da altına büyük rağbet göstermekte. Milli seferberlik başlattığımız bu günlerde dolar ve euroya rağbet yokken altına rağbet devam etmekte. Hal böyle olunca internette en çok aranan konuların başında altın fiyatları geliyor. İşte en güncel altın fiyatları ve detaylar.