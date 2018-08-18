SSB’den çok önemli TL hamlesi

ABD'nin
Türk ekonomisini ve savunma politikasını hedef alan saldırıları karşısında Savunma Sanayii
Başkanlığı'ndan da (SSB
) önemli bir Türk Lirası
hamlesi geldi. Savunma Sanayii Başkanlığı, imzalanan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilen teminatların Türk Lirası'na çevrileceğini ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirleneceğini açıkladı. SSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Başkanlığımız daima yerli ve milli savunma sanayimizin ve milli ekonomimizin yanındadır" ifadelerine yer verildi.