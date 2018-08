Tetikçiler yine işbaşında

Türkiye'ye dış politikada istediklerini yaptıramayan, döviz kuru üzerinden ekonomiyi baltalamaya çalışan ABD, kredi derecelendirme kuruluşlarına not silahını çektirdi. ABD'nin siyasi operasyonunun ekonomik tetikçiliğini üstlenen kredi derecelendirme kuruluşları dün geceyarısı arka arkaya Türkiye'nin notunu düşürdü.



DÜPEDÜZ OPERASYON

Darbe girişiminin hemen ardından not indirimine başlayan kredi derecelendirme kuruluşları bu kez de 24 Haziran'dan sonra kurulan hükümetin ekonomide alacağı aksiyonların sonuçlarını görmeden operasyona başladı. Dün öğle saatlerinde düğmeye ilk basan reyting şirketi Fitch oldu. Fitch'in Türkiye'nin ekonomide aldığı önlemler üzerine skandal değerlendirmeleri dikkat çekti. Gece saatlerinde Standard&Poor's (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu TL'deki değer kaybını bahane ederek BB-'den B+'ya düşürdüğünü açıkladı. Görünümü ise "durağan" olarak teyit etti.



GEREKÇE BRUNSON

S&P'nin not indirme gerekçesi de kararın siyasi olduğunu ortaya koydu. Reyting şirketi not değerlendirmesinin içine ABD'li rahip Andrew Brunson'u da kattı. Kuruluş, Türkiye'nin ABD vatandaşlarını tutukluluğunun devam ettirmesini not indirim gerekçeleri arasında sayarak ABD'nin tetikçisi olduğunu gösterdi. S&P'nin hemen ardından Moody's de takvimde olmamasına rağmen 'acil' koduyla toplantı yaparak Türkiye'nin kredi notunu aşağı çektiğini açıkladı. Hükümetin atacağı adımları beklemeden, kriz tetikçiliğine soyunan reyting şirketlerinin kararları Türkiye'ye karşı yapılan operasyonun da kanıtı oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da not indirimine başlayan tetikçiler, Türkiye'nin sergilediği performans karşısında, büyüme tahminlerini defalarca revize etmek zorunda kalmıştı.

BUGÜN NELER OLDU