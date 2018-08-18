Türkler Anadolu’yu keşif turuna çıktı

Kurban
Bayramı nedeniyle kıyılardaki tatil yörelerine olan yoğun talep, yerli tatilciyi kültür turlarına yöneltti. Ege'nin köyleri, GAP bölgesi, Karadeniz
ve Kapadokya turlarına yoğun ilgi gösteren yerli turist, Anadolu illerindeki esnafın da yüzünü güldürdü. Sadece bayram döneminde 32 ilden tur düzenleyeceklerini aktaran Jolly Tur Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe
, "Bayramda 350 otobüsle operasyonlarımızı yürüteceğiz. Bayramda Türkiye'nin tamamında tur düzenlemiş olacağız" dedi. KUR ETKİSİ VAR
Kurdaki hareketliliğin bayram sonrası yurtdışı turlarına olan ilgiyi azalttığını aktaran Gökçe, kültür turlarına olan talebin ise arttığını ifade etti. Gökçe, "2017'de kültür turlarında yakaladığımız kişi sayısını bu yılın ilk 6 ayında yakaladık. Bugüne kadar 17 havalimanına kültür turları kapsamında 100 bin kişi taşıdık" dedi. Kültür turlarının Anadolu ekonomisine de ciddi ivme kazandırdığının altını çizen Gökçe, "Mesela Gaziantep'e yöresel tatlar turu düzenliyoruz. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri bölgenin meşhur lokantalarında yeniyor. Misafirlerimiz çarşıda alışverişlerini yapıyor. Bu tura katılanlar tur için ödedikleri ücret kadar şehirde harcama yapıyor. Bu nedenle biz bu turları bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Turlarının sadece büyükşehir çıkışlı olmadığının altını çizen Gökçe, Vanlı'yı Uzungöl'e, Karadenizli'yi Diyarbakır
'a götürmek istediklerini, Jolly olarak daha fazla destinasyonda yer almayı hedeflediklerini kaydetti. Pazardaki etkinliklerine rağmen, müşterilerine Anadolu'nun yüzde 15'ini gezdirebildiklerini söyleyen Kerem Gökçe, "Altyapı yatırımlarının artması ve havalimanları bu turlara olan talebi katlıyor" diye konuştu.