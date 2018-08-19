ABD yaptırımlarına karşı Türkiye'de birleşiyorlar

Amerika'nın Türkiye
'ye yönelik yaptırımlarına karşı ülkeler birleşti. İran
, Çin
, Rusya
, Almanya
, Fransa ve İtalya, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın küstah tavırlarına karşı Türkiye'nin yanında yer aldıklarını vurgularken, her türlü işbirliğine açık oldukları mesajını art arda yayımladı. Siyasi ve ekonomik alandaki işbirlikleri turizm
de de etkisini göstermeye başladı. Başta Avrupa acenteleri olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye turist
taşıyan global acenteler gelecek yıl için kontratlarını şimdiden yapıyor. 2019'da yeni bir turist rekoru bekleniyor. ALMANYA VE İNGİLTERE'DE YENİ REKOR KIRILACAK
Thomas Cook Türkiye Temsilcisi Diana Travel'ın Yönetim Kurulu Üyesi Burak Tonbul, ABD ile yaşanan gerginliğin birçok ülkeyi birleştirdiğini ve AB ile Türkiye ilişkilerini de pozitife çevirdiğini belirtti. "Siyasetteki pozitif iklim turizme hemen yansıyor" diyen Tonbul, 2019 için Almanya'da Türkiye'ye yönelik yoğun bir talebin oluştuğunu kaydetti. Otellerle kontratların ekim sonu kasım başı gibi yapıldığını belirten Tonbul, "Oluşan yoğun talep nedeniyle biz ağustos başında kontratlarımızı yapmaya başladık. Almanya'da Türkiye aleyhinde hiçbir önyargı kalmadığı gibi AB ile gelişen pozitif ilişkilerle birlikte sempati arttı. 2019'da Almanya'da kişi sayısında tüm zamanların rekorunun kırılacağını düşünüyoruz" dedi. Almanya'nın yanı sıra İngiltere
'de de Türkiye'ye talebin arttığını aktaran Tonbul, burada da yeni bir rekorun kırılabileceğinin altını çizdi. Erken satışa rağmen otellerin oda fiyatlarının euro bazında yüzde 7 arttığını belirten Tonbul, gelecek yıl kişi başı 630 dolar olan gelirin 700 doların üzerine çıkacağını öngördüklerini kaydetti. Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Recai Çakır, 3 yıldır otellerle sadece kontrat yapan ancak avans ödemeyen dünya devi tur operatörlerinin bu yıl yer kapma yarışına girdiğini söyledi. Çakır, "Yoğun talep sezonu uzatacak" dedi. KATAR AIRWAYS SEFER SAYISINI ARTIRACAK
ABD'nin kur saldırılarının yaşandığı geçen hafta 15 milyar dolarlık yatırım açıklamasıyla Türkiye'nin yanında yer aldığını ve dostu olduğunu bir kez daha gösteren Katar
, turizm alanında da desteğini sürdürüyor. Suudi Arabistan
, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a uyguladığı ambargonun ardından boşta kalan 24 uçağının rotasını Türkiye'ye çeviren Katar Airways, Malezya, Endonezya, Japonya, Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinden Türkiye'ye turist getiriyordu. Çin'de 6 bölgeden haftada Türkiye'ye 17 sefer yapan Katar Airways'in gelecek yıl bu seferlerini 24'e çıkaracağı öğrenildi. Turizmciler, Katar Airways'in bu hamlesinin 500 bin Çinli turist hedefine ciddi katkı sağladığını belirtti. ABD YERİNE TÜRKİYE'Yİ ÖNERİYORLAR
Dorak Holding'in patronu Ahmet Serdar Körükçü, ABD yaptırımlarına karşı Çin'in siyasi ve ekonomik olarak Türkiye'nin yanında yer aldığını belirtti. Bu yıl 2 milyon civarında Çinli turistin ABD'ye gideceğini aktaran Körükçü, "ABD'nin Çinli şirketlere karşı uyguladığı yaptırımlar nedeniyle burada ciddi bir tepki oluştu. Gelecek yıl ABD'ye giden turist sayısında yüzde 20 düşüş bekleniyor. Acenteler de Çinli turiste Türkiye'yi öneriyor. 2019'da yaklaşık 100 bin Çinli turistin ABD yerine Türkiye'ye geleceği öngörülüyor" dedi. Bu yıl 250 bin Çinli turist hedefinin yakalanacağını belirten Körükçü, gelecek yıl bu sayının ikiye katlanacağının altını çizdi. EKONOMİK SIKINTILARA RAĞMEN GELİYORLAR
ABD yaptırımlarına ciddi oranda maruz kalan ve bu nedenle ekonomik sıkıntıya düşen İran ve Rusya, yaşanan zorlu sürece rağmen Türkiye'ye turist göndermeye devam ediyor. İran'dan gelen turist sayısında bir durgunluk yaşandığını aktaran Mercan Turizm'in Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Mengü, "Ancak bu durgunluk siyasi değil ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Eğer gelecek yıl Turizm Bakanlığı, otelciler birliği ve acenteler ortak bir çalışma yaparsa gelecek yıl 2.5 milyonu aşarız" dedi. Rusya'nın en büyük oyuncularından biri olan Anex Tour'un patronu Neşet Koçkar da, "Bu yıl Rusya'da yeni bir rekor kıracağız. 2019'da da ekonomik sıkıntı çeken Rusya'ya uçak yakıt desteği artarsa turist sayısı yükselir" diye konuştu.