Karayollarında tam denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayollarında yolcu, kargo ve eşya taşımacılığını takip altına alacak yeni sistemle ulusal güvenliğe yönelik önemli bir adım atacak. Araçların güzergah, taşıdıkları yük miktarı ve yolcu sayısıyla varacakları nokta gibi detayların bilgilerinin gerçek zamanlı olarak sistemde yer almasıyla olası bir şüphe veya terörist takibi konularında bilgiler anında emniyet ve istihbarat birimleriyle paylaşılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) ilişkin detayları SABAH'a açıkladı. Yeni sistemle karayollarının disiplin altına alınacağını vurgulayan Turhan, "Karayollarındaki güvenlik açıklarını kapatacak, her türlü yolcu ve yükü kayıt altına alacak yeni sistemle yollar daha güvenli hale gelecek" diye konuştu. 1 KASIM'DA BAŞLIYOR
1 Kasım'da taşınan yolcuların, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren de, eşya ve kargonun da takip edilip kayıtlarının tutulacağını belirten Turhan, "Bu çerçevede, projenin ilk fazı olan yolcu taşımacılığında, taşımada kullanılan taşıtlar, bu taşıtta görevli personel ve taşınan yolcu bilgileri alınarak kamu kurumlarıyla paylaşılacak" dedi.
Turhan, detaylı bilgilerin sisteme girilmesiyle terörist takibinin daha hızlı yapılması ve mali kaçakçılığının da önüne geçilmesinin mümkün olacağını söyledi.