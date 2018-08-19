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haberi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? kaç TL? (19 Ağustos Pazar güncel altın fiyatı)

, vatandaşlarımızın düzenli olarak her gün araştırdığı konulardan bir tanesi durumunda. Ülkemizde Kurban Bayramı tatili başlarken, gerek memleketlerine gerekse tatil bölgelerine giden bireyler altın fiyatlarını merakla ve ilgiyle araştırıyor. Türkiye'nin ekonomik olarak dış kaynaklı saldırılara maruz kalması altın fiyatlarında gelişmelerinin yaşanmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra, doların inişli çıkışlı bir grafik ile ilerlemesi de gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatlarının da aynı doğrultuda dalgalı bir seyir izlemesine yol açıyor. 19 Ağustos Pazar günü itibari ile altın fiyatları yükselişte. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.8.2018 07:42 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 07:42
Son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları kaç TL? (19 Ağustos Pazar güncel altın fiyatı)

nda yaşanan gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz! Ülke genelinde Kurban Bayramı tatili başladı. Bireyler gerek tatil gerekse akraba ziyaretleri için memleketlerine gitmeye başladılar. Gerek memleketlerinde gerekse bulundukları tatil bölgelerinde bile altın fiyatları konusu en çok araştırılan konu başlıklarından bir tanesi. Düğün mevsiminin de yaşandığı şu aylarda, altın fiyatları her gün en çok araştırılan konu olarak zirvede yer alıyor. Piyasalarda döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanma, altın fiyatlarını da etkiliyor; ve fiyatlar bir inişli bir çıkışlı seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde büyük bir yükseliş gösteren altın fiyatları bu hafta düşüş içerisinde. Türk ekonomisine yapılan manipülatif saldırıların bertaraf edilmesi için alınan önlemler, gerek altın fiyatlarında gerekse döviz fiyatlarında olumlu sonuç veriyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün küçük bir yükseliş içerisinde. Altın fiyatlarında son dakika detaylı bilgilerine ilerleyen sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

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