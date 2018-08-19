Son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları kaç TL? (19 Ağustos Pazar güncel altın fiyatı)

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirsiniz! Ülke genelinde Kurban Bayramı tatili başladı. Bireyler gerek tatil gerekse akraba ziyaretleri için memleketlerine gitmeye başladılar. Gerek memleketlerinde gerekse bulundukları tatil bölgelerinde bile altın fiyatları konusu en çok araştırılan konu başlıklarından bir tanesi. Düğün mevsiminin de yaşandığı şu aylarda, altın fiyatları her gün en çok araştırılan konu olarak zirvede yer alıyor. Piyasalarda döviz fiyatlarında yaşanan dalgalanma, altın fiyatlarını da etkiliyor; ve fiyatlar bir inişli bir çıkışlı seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde büyük bir yükseliş gösteren altın fiyatları bu hafta düşüş içerisinde. Türk ekonomisine yapılan manipülatif saldırıların bertaraf edilmesi için alınan önlemler, gerek altın fiyatlarında gerekse döviz fiyatlarında olumlu sonuç veriyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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