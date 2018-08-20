15 milyar dolarlık paketin ilk adımı

Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar
Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından başkent Doha'da imzalanan anlaşma, iki ülke arasında ticaretin ve yerel para kullanımının geliştirilmesi ile finansal istikrarın desteklenmesini hedefliyor.
Ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın, 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.
Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmayla iki ülkenin para birimleri, ilk defa ABD doları veya euro gibi üçüncü bir rezerv para birimine ihtiyaç duymadan takas edilecek. İki ülke arasındaki ticaretin ve bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak anlaşma, döviz
kuru riskini de azaltacak.
ABD'nin baskı aracı olarak kullandığı doların uluslararası piyasalardaki egemenliğini azaltmak için Türkiye, Rusya, Çin ve İran
ile ticarette milli paraları kullanmak üzere bir süredir çalışıyor. İki ülkenin ticarette kendi para birimlerini kullanmaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın Ekim 2017'deki İran ziyaretinde de gündeme gelmiş, ülkeler para takası anlaşması imzalamıştı. Geçen yıl İran ile Türkiye arasındaki ilk para takası (döviz swap) gerçekleşmişti. ERDOĞAN, SANİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Başkan
Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani'yi Beştepe'de ağırlaşmıştı. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi de hazır bulunmuştu. Al Sani, görüşmede Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını bildirmişti. Hükümet kaynakları, Katar'dan gelecek 15 milyar dolarlık kaynakla finans piyasaları ve bankalara hızlı kaynak girişinin sağlanacağını belirtmişti.