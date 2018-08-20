Otomotiv ve beyaz eşya sanayisi için boru sistemleri üreten Bantboru 5 milyon euroluk yatırım planlıyor. Dünyadaki beş büyük üreticiden biri olan Bantboru, yatırımla birlikte kapasitesini 80 milyon metre seviyesine çıkaracak. Yeni yatırıma eylülde başlayacaklarını ifade eden Bantboru Yönetim Kurulu Başkanı Siracettin Gider, "5 milyon euroluk yatırım planımızla, kapasitemizi artıracağız. Ayrıca 560 kişiye sağladığımız istihdama ek olarak, 150 kişiye daha doğrudan istihdam sağlayacağız" dedi.

DEVLERE ÜRETİM

BMW, Ford, Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen gibi küresel otomotiv üreticilerinin iş ortağı olduklarını anlatan Gider, 2018'de ihracat odaklı büyüme ile 200 milyon euro ciro hedeflediklerini kaydetti.