Güngör Uras hayatını kaybetti

Ekonomi yazarı Güngör Uras tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Milliyet gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 85 yaşındaki ünlü ekonomi yazarı bir süredir Şişli'de bir hastanede tedavi görüyordu. Uras, uygulanan tüm tedavilere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN GÜNGÖR URAS İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavi gördüğü hastanede vefat eden ekonomi profesörü Güngör Uras için başsağlığı mesajı yayımladı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güngör Uras'ın vefatı nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, "Değerli ekonomi hocası Prof. Dr. Güngör Uras'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur-yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: BİLGE BİR KİŞİYİ KAYBETTİK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşamını yitiren ekonomi yazarı Prof. Dr. Güngör Uras'ın yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişi olduğunu belirterek, Uras'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uras'ın ekonomi gazeteciliğinin usta bir kalemi olduğunu kaydetti.

Uras'a Allah'tan rahmet dileyen Oktay, "Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK GÜNGÖR URAS İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

TÜSİAD'DAN GÜNGÖR URAS İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. TÜSİAD'ın taziye mesajında, "TÜSİAD'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, 22 Temmuz 1933 doğumlu Türk gazeteci ve yazardır.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da TED Yenişehir Koleji'nde tamamlayan Güngör Uras; 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Mali Şube'sinden mezun olmuş, 1988'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentliğe hak kazanmış, 1994'te Marmara Üniversitesi'nde Profesör olmuştur.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 - 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı yapan Güngör Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Evli ve bir çocuk babasıydı.