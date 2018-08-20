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Havada bayram rekoru

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Havada bayram rekoru
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "9 günlük tatilinin ilk gününde 5 bin 104 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatta 340 bin 132, dış hatta ise 408 bin 697 yolcuya hizmet verildi. Böylece Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısı 750 bine yaklaştı" dedi.
Türk Hava Yolları () ise, Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinin ilk gününde bin 547 seferle 253 bin yolcuya hizmet vererek yeni bir rekora imza attı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayramın tüm yoğunluğu ile devam ettiğini belirterek, "Dün tarihi bir rekorla bin 547 seferimizde 253 bin yolcumuzu yüzde 75 zamanında kalkış ile sevenlerine ulaştırdık. Tercihiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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Havada bayram rekoru
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