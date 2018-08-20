HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Moody's, İtalya'nın kredi notunun izleme süresini uzattı

s, 'nın kredi notunun izleme süresini uzattı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu s, 'nın kredi notunun izlemeye alınma süresinin uzatıldığını duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018 00:13
Moody's, İtalya'nın kredi notunun izleme süresini uzattı

s tarafından yapılan açıklamada, 'nın "Baa2" olan kredi notunun 25 Mayıs'ta izlemeye alındığı kaydedilirken, bu sürenin genelikle 3 ay sürdüğü belirtildi. Kararla ilgili olarak "ülkenin politika yönünün daha iyi görülebilmesine" yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "ülkenin mali yolunun ve reform gündeminin daha fazla açıklık kazanması" nedeniyle de sürenin uzatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığının gelecek 3 yılki ekonomik öngörülerini ve planlarını içeren belgelerin parlamentoya en geç 27 Eylül'de verileceği ifade edilirken, hükümetin 2019 bütçe planı taslağını da Avrupa Komisyonu'na 15 Ekim'de sunacağı kaydedildi.

İtalya'nın kredi notunun izlemeye alınmasıyla ilgili olarak 25 Mayıs'taki açıklamada, ülkenin zayıflayan mali gücüyle ilgili önemli risklerin olduğuna işaret edilirken, 2011'deki emeklilik reformunun tersine döndüğüne ve yapısal reformların durma riskiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapılmıştı.

Açıklamada, İtalya'nın kredi notunun düşürülebileceği uyarısına yer verilmişti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Moody's, İtalya'nın kredi notunun izleme süresini uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN