Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Arjantin'e gidiyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; Bakan Varank, davet üzerine Türkiye'yi temsilen G-20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Arjantin'in Salta kentine gidecek.

Bayramın ikinci günü yurttan ayrılacak olan Bakan Varank, 23-24 Ağustos 2018 tarihlerinde Salta'da gerçekleşecek toplantılarda mevkidaşları ile ikili görüşmeler de yapacak.

Üye ülkelerden bakanlar ve uluslararası örgüt temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek toplantının teması ise "Ekonomik Kalkınma İçin Dijitalleşme" olarak belirlendi. Bu kapsamda; e-devlet düzenlemeleri, dijital ekonominin ölçümü, yeni gelişen teknolojiler, KOBİ'lerin dijital dönüşümü ve geleceğin işleri gibi konularda ülkelerin kendi uygulama ve değerlendirmelerini paylaşılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin söz konusu alanlarda hayata geçirdiği projeleri gündeme getirecek.

Ayrıca toplantılar marjında gerçekleştirilecek ikili görüşmeler aracılığıyla; dijitalleşme alanındaki politikalarda tecrübe paylaşımının yapılması ve olası işbirliği imkânlarının değerlendirilmesi de hedefleniyor.