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| Arefe günü ne kadar? Çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos Pazartesi

her gün en çok araştırılan konuların başında geliyor. Kurban bayramı tatiline girdiğimiz bu günlerde tatil beldelerine ya da memleketlerine giden vatandaşlar altın araştırmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Hem yatarım hemde hediyeleşmek için ülkemizde en çok tercih edilen hediyelerin başında gelen altın fiyatları arefe günü ne kadar? Türk devletine ve milletine karşı yapılan ekonomik saldırılar sonucunda döviz kurlarında artışın olması altın fiyatlarında da etkili olmuştu. Saldırıların geri püskürtülmesinden sonra dolar fiyatının inmesinden sonra altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 20 Ağustos arefe günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.8.2018 08:17
Son Dakika | Arefe günü altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos Pazartesi

İki haftadır nda yaşanan hareketlilik vatandaşların altın haberlerini aramasına neden oluyor. Mübarek Kurban bayram tatiline girilirken vatandaşlar altın ile ilgili araştırmalarını tüm hızıyla devam ediyor. Arefe günüde en çok aranan konuların başında altın fiyatları geliyor. Hem yatırım hemde hediye amaçlı alınan altına ülkemizde rağbet bir hayli fazla. Düğün sezonunda olmamızda vatandaşın altına olan ilgisini arttırıyor. Türkiye ekonomisine karşı yapılan saldırılar sonrası döviz kurundaki hareketlenmeler altın fiyatlarını da etkilemişti. Türk halkının bu saldırılar karşısında istikrarlı duruluşu sonrası hem döviz fiyatlarında hemde altın fiyatlarında vatandaşın yüzünü güldüren olumlu sonuçlar alındı.

PEKİ BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları bugün azda olsa yükseliş içerisinde. Altın fiyatlarında son dakika detaylı bilgileri ilerleyen sayfalarımızda okuyabilirsiniz.

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Son Dakika | Arefe günü altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos Pazartesi
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