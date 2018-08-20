Son Dakika | Arefe günü altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları 20 Ağustos Pazartesi

İki haftadır altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların son dakika altın haberlerini aramasına neden oluyor. Mübarek Kurban bayram tatiline girilirken vatandaşlar altın ile ilgili araştırmalarını tüm hızıyla devam ediyor. Arefe günüde en çok aranan konuların başında altın fiyatları geliyor. Hem yatırım hemde hediye amaçlı alınan altına ülkemizde rağbet bir hayli fazla. Düğün sezonunda olmamızda vatandaşın altına olan ilgisini arttırıyor. Türkiye ekonomisine karşı yapılan saldırılar sonrası döviz kurundaki hareketlenmeler altın fiyatlarını da etkilemişti. Türk halkının bu saldırılar karşısında istikrarlı duruluşu sonrası hem döviz fiyatlarında hemde altın fiyatlarında vatandaşın yüzünü güldüren olumlu sonuçlar alındı.

PEKİ BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatları bugün azda olsa yükseliş içerisinde. Altın fiyatlarında son dakika detaylı bilgileri ilerleyen sayfalarımızda okuyabilirsiniz.