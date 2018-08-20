Son Dakika Haberi: Şu an dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 20 Ağustos Pazartesi döviz kuru dolar ve euro alış satış fiyatları!

Türkiye, iyi giden ekonomisini yıpratmak amacıyla dış güçlerin manipülatif saldırıları ile karşı karşıya. Kur saldırıları her gün devam ederken, gerek devlet kanadı gerekse vatandaşlar 15 Temmuz ruhu ile bu duruma geçit vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ekonomi şu anda ülke gündeminin en önemli konu maddelerinden bir tanesi ve dolar ve euro fiyatları yurttaşlar tarafından en çok araştırılan konu olarak zirvede yer alıyor. Döviz bürolarına gidip dolar ve eurolarını Türk Lirası'na çeviren yurttaşlar, son dakika olarak dolar fiyatlarını da takip ediyor. Peki, 19 Ağustos Pazar 2018 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte o detaylar...

ŞU AN DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dış kaynaklı kur saldırıları döviz fiyatlarındaki inişli çıkışlı seyiri bugün de devam ettiriyor. Devlet kanadından yapılan açıklamalar, dolar saldırılarına karşı dik duruşluluğun devam edeceğini belirtirken ekonomik olarak da yapılan olumlu hamleler piyasalar üzerinde etkili oluyor ve Türk lirası her geçen gün değer kazanmaya devam ediyor.

Dolar ve euro alış satış fiyatı piyasalarda yatırım yapacak olan ve ekonomideki durumu yakından takip eden yurttaşların en çok merak ettiği durum. İşte 19 Ağustos 2018 Pazar şu an bugün güncel dolar ve euro fiyatları.