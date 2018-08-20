Temizlikte bor kullanımı artacak

Gelecek yüzyılın madeni olarak bilinen ve yüzde 73'ü Türkiye'de bulunan bor madeni temizlikte de iddialı hâle geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 100 Günlük İcraat Programı'nda açıkladığı Borlu Temizlik Üretimi Tesisi'nin yıllık üretim kapasitesinin 30 bin tona çıkarılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. 38 MİLYON LİRALIK GELİR
Bununla birlikte bordan sıvı, bulaşık temizleme ve elde yıkama gibi 3 yeni temizlik ürünü elde edilmesi için de Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildi. Borlu temizlik ürünü, Eti Maden'in Eskişehir
Kırka'da faaliyet gösteren Kırka Bor İşletme Müdürlüğü tesislerinde üretilmeye devam edilirken, üretim kapasitesi ise 5 bin ton olarak faaliyet gösteriyor. 2018 Temmuz sonu itibarıyla 3 bin 542 ton borlu temizlik ürünü üretimi yapılırken, bugüne kadar yaklaşık 20 bin ton borlu temizlik ürünü satılarak 38 milyon lira gelir elde edildi.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde temizlik ürünü olarak mevcut pazarda 4 çeşit ürün yer alırken, bununla birlikte sıvı, bulaşık temizleme ve elde yıkama temizlik ürünü için de Ar-Ge çalışmaları devam ediyor.