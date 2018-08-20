Türkiye güven ve yatırımın adresi

KUR ve faizle ekonomik darbe yapmaya çalışanlara karşı dimdik ayakta duran Türkiye, yabancı yatırımcıların gözdesi oldu. Merkez Bankası uzmanlarınca hazırlanan doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin araştırmada Türkiye'nin "güven ve yatırımın adresi" olduğuna dikkat çekildi.

FIRSAT SUNUYOR

Türkiye'nin sahip olduğu 8 önemli değerle hem pazar hem de etkinlik arayışı içinde olan doğrudan yabancı yatırımcılar için iyi bir alternatif olduğunun altı çizildi. Yabancı yatırımcıları cezbeden başlıklar "iş gücü kalitesi, tüketim kalıbı, talep gücü, teknoloji kullanım becerisi, coğrafi konumu, altyapısı, ticaret geleneği, teşvikler" olarak sıralandı. Teşvik programlarının iş yapma ortamına etkisinin orta ve uzan dönemde hissedileceği vurgulanarak, şu tespitler yapıldı: "Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 80'lere ulaşırken, yıllık yaklaşık 800 bin öğrencinin üniversiteden mezun olması işgücünde eğitim düzeyinin artmakta olduğunu gösteriyor. Türkiye coğrafi konumu gereği önemli pazarlara erişimi olan etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası ve Doğu-Batı'yı bağlayan önemli enerji geçidi. Yaygınlaşan teknoloji kullanımı, uluslararası pazarlara ulaşımı hızlandırırken, kurumsal, dinamik ve olgun bir özel sektörün oluşmasına katkıda bulunuyor. Teknik altyapı ile iş yapma ortamını kolaylaştıran olanaklar sunuluyor."

KONUT ALICILARI TÜRKİYE'YE AKIYOR

TÜRK Lirası'nın önemli ölçüde değer kaybetmesinin Türkiye'deki konut pazarının yabancılar için çok çekici hale geldiği belirtiliyor. İngiliz Guardian gazetesi, "Döviz krizi, fırsat peşindeki yabancı alıcı akımını tetikledi" diyor. Özellikle Bodrum ve Marmaris'ta emlakçılar, büyük bir ilgi olduğunu dile getirdi.