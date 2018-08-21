Kötü niyetliler rahatsız olmaya devam edecek

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, son günlerde uçtan uca Türk mühendislerinin geliştirdiği dijital servislerin kullanımı arttıkça, bu servislere yönelik kötü niyetli bilgiler içeren paylaşımların da arttığını söyledi. YENİ SERVİSLERE DEVAM
Bilinçli olarak yürütülen bu karalama kampanyasının, esas itibari ile Türkiye'nin dijital emperyalizme koşulsuz olarak teslim olmasının amaçlandığını dile getiren Terzioğlu şunları söyledi: "BiP, Yaani, fizy, TV+, Dergilik, UpCall gibi servislerimizin hepsini kendi imkânlarımızla geliştiriyor ve tüm kullanıcı verilerini yerli veri merkezlerimizde saklıyoruz. Bu sayede en değerli varlığımız olan dijital verilerimizin yurtdışına çıkmasını engelliyoruz."
Yapılan karalama kampanyasıyla ilgili bir çelişkiye de dikkat çeken Terzioğlu, "Ankara'daki bir şirketin aynı şehirdeki müşterisine reklam vermek için yurtdışındaki bir şirketin servisini kullanmasından rahatsız olmayanlar, Erzurum'daki bir şoförün yolunu bulmak için dünyanın diğer ucundaki bir şirketin altyapısını kullanmasından rahatsız olmayanlar, Adana'daki bir gencin çektiği fotoğrafları yurtdışındaki bir şirketin veri merkezinde saklamasından rahatsız olmayanlar Turkcell'in dünyaya açılma çalışmalarından rahatsız oluyor" ifadelerini kullandı. Terzioğlu, "Biz bunu yaptıkça bazılarının rahatsız olmaya devam edeceğini bilerek yeni servisler geliştirmeye ve varolan servislerimize yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz" dedi.