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Haberi: Bugün dolar ve kaç TL? salı dolar ve euro alış satış fiyatları!

Geçtiğimiz günlerde Türk ekonomisini yıpratma amaçlı olarak dış kaynaklı yapılan kur saldırıları devam ederken, dolar ve euro fiyatlarında da gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Türkiye, bu saldırılara karşı 15 Temmuz ruhu ile ekonomide olumlu adımlar atarak piyasadaki olumsuz havayı olumluya çevirdi. Piyasalarda yaşanan anlık dalgalanmalar, dolar ve euro fiyatının son dakika olarak anlık iniş ve çıkışına sebep olabiliyor, bu durum da kurunun alış satış fiyatlarının değişiklik göstermesine yol açıyor. Güncel ve doğru gelişmeleri, piyasaların son durumununu sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, şu an dolar ve euro kuru alış satış ne kadar ve kaç TL? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.8.2018 07:56 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 07:57
Son Dakika Haberi: Bugün dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 21 Ağustos salı dolar ve euro alış satış fiyatları!

haberi: Kur saldırıları her gün devam ederken, gerek devlet kanadı gerekse vatandaşlar 15 Temmuz ruhu ile bu duruma geçit vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ekonomi şu anda ülke gündeminin en önemli konu maddelerinden bir tanesi ve fiyatları yurttaşlar tarafından en çok araştırılan konu olarak zirvede yer alıyor. bürolarına gidip dolar ve eurolarını 'na çeviren yurttaşlar, olarak dolar fiyatlarını da takip ediyor. Peki, Salı 2018 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte o detaylar...

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Son Dakika Haberi: Bugün dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 21 Ağustos salı dolar ve euro alış satış fiyatları!
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