Son Dakika Haberi: Bugün dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 21 Ağustos salı dolar ve euro alış satış fiyatları!

Son dakika haberi: Kur saldırıları her gün devam ederken, gerek devlet kanadı gerekse vatandaşlar 15 Temmuz ruhu ile bu duruma geçit vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ekonomi şu anda ülke gündeminin en önemli konu maddelerinden bir tanesi ve dolar ve euro fiyatları yurttaşlar tarafından en çok araştırılan konu olarak zirvede yer alıyor. Döviz bürolarına gidip dolar ve eurolarını Türk Lirası'na çeviren yurttaşlar, son dakika olarak dolar fiyatlarını da takip ediyor. Peki, 21 Ağustos Salı 2018 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte o detaylar...