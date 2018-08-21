HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türkiye hazır giyimde İtalya’yı geçecek

hazır giyimde ’yı geçecek

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Türkiye hazır giyimde İtalya’yı geçecek
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon çıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, " olarak hazır giyimde dünyada lider olan 'yı geçeceğiz" dedi.
Türk malına karşı ihracat yapılan ülkelerde bir sempati olduğunu belirten Gültepe, "2018'de yüzde 10 artışla hazır giyim ihracatını 19 milyar dolar seviyeye ulaştıracağız" diye konuştu. Türkiye'nin ancak üretim ve ihracatla kalkınabileceğinin altını çizen Gültepe, "Biz birlikler olarak her sene minimum yüzde 10 artacak şekilde hedef koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Son 1.5-2 yıldır hazır giyim ihracatına katkı sağlayacak taleplerde önemli bir artış olduğunu, kurların hareketlenmesiyle sektörün çok rahat biçimde rekabet etme imkânı bulduğunu dile getiren Gültepe, "Aynı zamanda yurtdışındaki müşteri ve markalar yüzde 10 pahalı verse bile Türkiye'den almayı tercih ediyorlar. Çünkü Türkiye'de üretim güçlü ve hızlı. Bütün avantajları müşterilerimize yansıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye hazır giyimde İtalya’yı geçecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN