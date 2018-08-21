Türkiye hazır giyimde İtalya’yı geçecek

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat
çıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Türkiye
olarak hazır giyimde dünyada lider olan İtalya
'yı geçeceğiz" dedi.
Türk malına karşı ihracat yapılan ülkelerde bir sempati olduğunu belirten Gültepe, "2018'de yüzde 10 artışla hazır giyim ihracatını 19 milyar dolar seviyeye ulaştıracağız" diye konuştu. Türkiye'nin ancak üretim ve ihracatla kalkınabileceğinin altını çizen Gültepe, "Biz birlikler olarak her sene minimum yüzde 10 artacak şekilde hedef koyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Son 1.5-2 yıldır hazır giyim ihracatına katkı sağlayacak taleplerde önemli bir artış olduğunu, kurların hareketlenmesiyle sektörün çok rahat biçimde rekabet etme imkânı bulduğunu dile getiren Gültepe, "Aynı zamanda yurtdışındaki müşteri ve markalar yüzde 10 pahalı verse bile Türkiye'den almayı tercih ediyorlar. Çünkü Türkiye'de üretim güçlü ve hızlı. Bütün avantajları müşterilerimize yansıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.