Türkiye’den, ABD’ye karşı DTÖ hamlesi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Türkiye'nin, ABD tarafından alüminyum ve çelik ticaretine koyduğu ek vergilerle ilgili şikâyette bulunduğunu duyurdu. DTÖ'nün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye, alınan önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü'nün Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın bazı hükümleri ile çatıştığını iddia etmektedir" ibareleri yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson krizi sebebi ile Türkiye'ye aliminyum ve çelik ithalatında uyguladığı vergileri arttırdığını duyurmuştu.

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