Yunan polisinden kurban pazarına müdahale

BATI Trakya'da Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı Gümülcine şehrinde kurulan hayvan pazarına Yunan polisi baskın yaptı. Hayvan sahiplerinin kimliklerini inceleyen polis, satış izinleri bulunmadığı gerekçesiyle bir çok kişiye ceza yazdı. Hayvan pazarı da erkenden dağıldı. Olayla ilgili açıklama yapan iktidardaki SYRİZA'nın (Radikal Sol Koalisyon) Gümülcine Milletvekili Mustafa Mustafa, "Ortada yanlış bir anlaşılma olduğunu sanıyorum. Satışların sürmesi için buradayız, gerekirse sabaha kadar da kalacağız. 80 yıllık gelenek keyfi kararla ortadan kaldırılamaz" dedi. Satıcılar da böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

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