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FT: ’ın desteği sembolikten fazlası

Giriş Tarihi: 22.8.2018
FT: Katar’ın desteği sembolikten fazlası
İngiliz ? gazetesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkez Bankası arasındaki para takası (swap) anlaşmasına sayfalarında yer verdi. Gazeteye göre Katar, 3 milyar dolarlık anlaşmayla Türkiye'ye desteğini artırmış oldu.
Renaissance Capital'ın şef ekonomisti Charles Robertson ise Katar'ın mali desteğinin sembolik olmaktan çok daha öte olduğu söyledi. Robertson, "15 milyar dolarlık paket, Türkiye'ye son 5-8 yılda yapılan yıllık ortalama doğrudan yabancı yatırımdan daha fazla. Kur swapı da daha iyi, çünkü hızlı yapılan bir işlem" diye konuştu.
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FT: Katar’ın desteği sembolikten fazlası
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