HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () son yayımladığı tebliğe ilişkin, "Piyasayı oldukça rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacak bu çok önemli kararın alınmasından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iş dünyası adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 19:45 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 19:57
İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla oda binasında organize edilen bayramlaşma programına TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, Hacısalihoğlu ile meclis ve üyelerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, bayramlaşmanın ardından konuşma yapan Hacısalihoğlu'nun, ekonominin şu anda gündemin en önemli konusu olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Bakan Albayrak'tan çok önemli 'vergi ödemeleri' açıklaması

Hacısalihoğlu, bankaların, 'nın son yayımladığı tebliğle, kredi kullanan iş dünyasına yapılandırma kolaylığı getirdiğine dikkati çekerek, "Piyasayı oldukça rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacak bu çok önemli kararın alınmasından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iş dünyası adına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Albayrak'ın yaptığı telekonferans yatırımcıya güven verdi

Bu tür durumlarda uygulamanın önemli olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada bir tarafta finans sektörü, diğer tarafta kredi kullanan iş dünyası temsilcileri bulunmaktadır. BDDK'nın yayınladığı tebliğdeki kolaylıkların üyelerimize ve iş dünyasına yansımasını bekliyoruz. Bugün baktığımızda bankaların yapmakta olduğu ve zorladıkları yapılandırmalarda kredi kullananların faizleri artırılarak borçları uzun vadelere çekilmektedir. Yapılandırmayla ilgili kredi kullanan iş dünyasının lehine alınan kararların uygulanmasını arzu ediyoruz. Yapılandırma konusunda bankaların üzerine giderek bu baskıyı sürdürmek gerekiyor."

Hacısalihoğlu, bankaların kredi yapılandırmalarında daha esnek olması gerektiğine işaret etti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN