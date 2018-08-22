Tasarrufa odaklanmalıyız

Türkiye'nin yaşadığı kur atağını ve son günlerde yaşanan normalleşmeyi değerlendiren Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Hükümet bir planla geliyor, tasarruf ve bütçe disiplini diyor, kamuda büyük oranda tasarruf yapıyor. Bizim buralara odaklanmamız lazım. Türkiye cari açığını tasarruf ile düzeltmeli" dedi.

NORMALE DÖNÜLDÜ

Spekülatif bir atak yaşandığını, fiyatların anormal seviyelere gittiğini vurgulayan Leblebici, "Borç yapımız sağlam ve temel ekonomik göstergelerde problem yok. Hükümetin planına odaklanmalıyız" diye konuştu. Piyasa mekanizmasının alınan tedbirlerle çalışır hâle getirildiğini söyleyen Leblebici, "Sistemin ihtiyacı olan likidite sağlandı ve normale dönüldü" diye konuştu. Herkesin özel sektörün yabancı para cinsinden borçlarına baktığını ancak bu borçların uzun vadeye yayılmış borçlar olduğunu ifade eden Leblebici, "Türk firmalarının şu anda kısa vade borçlarından fazla paraları var ve özel sektör kısa vadede yabancı para cinsinden borcunu öder, üste parası bile kalır" diye konuştu. Leblebici, TEB ile ilgili olarak da "BNP Paribas, senelerdir burada, gayet sakinler. Türk bankacılık sisteminin bu tür dalgalanmalara alışık olduğunu bildikleri için bir problem yaşamıyoruz" dedi.

Bireysel mevduat sahibi olanların sistemi bozacak bir hareketi olmadığını vurgulayan Leblebici, "İnsanlar bir panik havası yaşadı ama son 2 gündür müşteri tarafı döviz bozduruyor. Herkes TL'yi savundu" dedi.