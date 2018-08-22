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’de drone pilotu sayısı 30 bine yaklaştı

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Türkiye’de drone pilotu sayısı 30 bine yaklaştı
Savunma sanayisinde silahlı ve silahsız 'larla terörle mücadelede önemli adımlar atılırken diğer yandan hobi ve eğlence amaçlı drone kullanıcısının da arttığı görüldü.
2017 yılı sonunda 17 binler civarında olan kayıtlı drone sayısının şu anda 23 bin 728 olduğu öğrenildi. Her geçen gün popülerliği artan küçük insansız hava araçlarına ilişkin son veriler ortaya çıktı. Halihazırda drone pilot sayısı 29 bin 104'e, drone sayısı ise 23 bin 728'e yükseldi. Bu dronelar hobi, eğlence, ticari ve AR-GE amacıyla kullanılabiliyor.
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Türkiye’de drone pilotu sayısı 30 bine yaklaştı
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