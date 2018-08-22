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Yabancı yatırımdaki artış güveni gösteriyor

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Yabancı yatırımdaki artış güveni gösteriyor
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, 'İlk 250 Büyük Firma Araştırması'na göre kentteki yabancı yatırımların arttığını, bunun ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti. Araştırmaya göre, 2017'de listede yabancı sermayeli 42 firma yer aldı. Listede yabancı payı bulunan firmaların ülkelere göre dağılımında , 18 firmayla başı çekiyor. Burkay, araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yatırımcısıyla birlikte kazanan Türkiye, saldırılara rağmen 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine de kararlılıkla yürüyecek" açıklamasını yaptı.
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Yabancı yatırımdaki artış güveni gösteriyor
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