Yabancı yatırımdaki artış güveni gösteriyor

Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, 'İlk 250 Büyük Firma Araştırması'na göre kentteki yabancı yatırımların arttığını, bunun ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti. Araştırmaya göre, 2017'de listede yabancı sermayeli 42 firma yer aldı. Listede yabancı payı bulunan firmaların ülkelere göre dağılımında Almanya
, 18 firmayla başı çekiyor. Burkay, araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yatırımcısıyla birlikte kazanan Türkiye, saldırılara rağmen 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine de kararlılıkla yürüyecek" açıklamasını yaptı.