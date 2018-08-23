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Başkanından ticaret savaşları uyarısı

Başkanı Jens Weidmann, küresel politik risklerin arttığını belirterek, “Siyasi riskler artıyor. Özellikle de uluslararası ticaret larının artma riski.” dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 15:13
Almanya Merkez Bankası Başkanından ticaret savaşları uyarısı

Weidmann, 'de yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın (), varlık alımını içeren ekonomik teşvik programını sonlandırmasının, bölgesinde para politikasının normalleşmesi sürecine doğru ilk adım olduğunu söyledi.

ECB'nin normalleşme sürecinin kademeli olarak önümüzdeki birkaç yıl süreceğini anlatan Weidmann, gecikme konusunda uyarıda bulundu.

İsmi ECB'nin gelecek başkanı olarak gündeme gelen Weidmann, gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki risklerin daha fazla önem kazandığını belirterek, Türk ekonomisindeki sıkıntıları gidermenin yolunun, sağlam, sorumlu ekonomik ve mali politikalar izleyerek, fiyat istikrarı i bağımsız para politikaları uygulamaktan geçtiğini savundu.

Küresel ekonomik görünümde belirsizliklerini arttığının altını çizen Weidmann, "Özellikle dünyanın iki en büyük ekonomisi Çin ve ABD'nin sürüklediği küresel ekonomik büyüme canlı kalmaya devam etmekte. Bununla birlikte, siyasi riskler artıyor. Özellikle de uluslararası ticaret larının artma riski." değerlendirmesinde bulundu.

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Almanya Merkez Bankası Başkanından ticaret savaşları uyarısı
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