DAG Teleskopu ilk testten geçti

Türkiye Uzay
Ajansı'nın bu yıl içinde kurulacağı açıklanırken, uzay ve uzay gözlemleri konusunda güzel bir haber de üretimi devam eden Türkiye'nin ilk 4 metre çaplı optik teleskopundan geldi. Uzay teknolojileri geliştirme konusunda Türkiye'nin öncü üniversitelerinden Işık Üniversitesi'nin optik ve mekanik tasarımını yaptığı, Kalkınma Bakanlığı desteği ile başlatılan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesi kapmasındaki teleskopun üretiminde yeni bir aşama daha tamamlandı. Kaba inşaatı bitirilen ve kubbe kurulum çalışmaları başlatılan 4 metre çaplı DAG Teleskopu'nun ilk hareket testi gerçekleştirildi. Optik tasarımı ile adaptif optik sisteminin tasarımını ve üretimini Işık Üniversitesi bünyesindeki Optomekatronik Uygulama Araştırma Merkezi'nin gerçekleştirdiği ve Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde yürütülen DAG Teleskobu'nun yaygınlaşması da gündemde.