Eximbank döviz şokuna hazır

TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın bu yıl ocak-temmuz döneminde ihracatçılara sağlanan finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24.1 milyar dolara yükselttiğini belirterek, "Eximbank yıl sonuna kadar ihracatçımıza toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız" dedi.

VADE 5 YILA ÇIKARILDI

İhracatçıların talepleri doğrultusunda işletme sermayesi kredilerinde vadenin 5 yıla çıkarıldığını anlatan Pekcan, "Böylelikle ihracatçımızın nefes alması sağlandı" dedi. Pekcan, Türk Eximbank'ın ihracatçıların kur ve faiz riskinden korunabilmelerini teminen vadeli işlemlerin kullanımının yaygınlaştırılması, döviz kurunda yaşanması muhtemel ani şokların ve faiz oynaklıklarının ihracatçı üzerindeki etkisinin azaltılması ve rekabet gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli enstrümanların sunulduğunu söyledi. Bu kapsamda daha önce döviz alım, vadeli döviz alım/satım (forward) ürünlerinin sunulduğunu anlatan Pekcan, 9 Temmuz 2018'den itibaren faiz swapı işlemlerine başlandığını ifade etti. Pekcan, 23 Temmuz 2018'den itibaren TCMB kaynaklı reeskont kredilerinde günlük limitin yükseltildiğini hatırlattı.

İhracat kredilerinin yüzde 45'inin Eximbank tarafından kullandırıldığına dikkat çeken Pekcan, "Bu yıl 900 ihracatçı daha kazanarak portföy 9 bin 871'e yükseldi. Yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçıya ulaşmak" dedi.