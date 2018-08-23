İş dünyasından Bakan Berat Albayrak’a teşekkür

TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, BDDK'nın son yayımladığı tebliğle birlikte bankaların kredi kullanan iş dünyasına yapılandırma kolaylığı getirdiğini belirtti. Hacısalihoğlu, "Piyasayı oldukça rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacak bu çok önemli kararın alınmasından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a iş dünyası adına teşekkür ediyoruz" dedi. Hacısalihoğlu, bankaların kredi yapılandırmalarında daha esnek olması gerektiğine de işaret etti.

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