HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > İş dünyasından Bakan Berat Albayrak’a teşekkür

İş dünyasından Bakan ’a teşekkür

Giriş Tarihi: 23.8.2018
İş dünyasından Bakan Berat Albayrak’a teşekkür

Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 'nın son yayımladığı tebliğle birlikte bankaların kredi kullanan iş dünyasına yapılandırma kolaylığı getirdiğini belirtti. Hacısalihoğlu, "Piyasayı oldukça rahatlatacak, sorunların aşılmasına katkı sağlayacak bu çok önemli kararın alınmasından dolayı Hazine ve Maliye Bakanı 'a iş dünyası adına teşekkür ediyoruz" dedi. Hacısalihoğlu, bankaların kredi yapılandırmalarında daha esnek olması gerektiğine de işaret etti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İş dünyasından Bakan Berat Albayrak’a teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN