İstanbul’daki konut stoku 1.5 yılda biter

FUZUL Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, İstanbul'da konut stoku fazlalığı olmadığını belirterek, "Şehirde şu anda stokta bulunan konut sayısının 400 bin olduğu belirtiliyor. İstanbul'da geçen yıl 238 binden fazla konut satılmış. Ayrıca 250 bin konut ihtiyacı var. Bir yılda bu stok ciddi şekilde azalacaktır, 1.5 yılda bitecektir" dedi. Akbal, sektörün iç piyasadaki yavaşlamayı yabancıya satışla telafi etmeye çalıştığını ifade ederek, Türkiye'den alım yapan ülke sayısının her geçen gün arttığını aktardı. Akbal şunları söyledi: "İstanbul'un konut stoku yok aslında. Şu anda İstanbul için en büyük sorun erişilebilecek fiyatta konut olmaması. İstanbul'un merkezi noktalarında arsa fiyatları çok yüksek olduğu için vatandaş uygun fiyatlı konut bulamıyor, ancak çevre ilçelerde bu rakamlara ulaşabiliyor. Burada çözüm kentsel dönüşüm."

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