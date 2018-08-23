Katar dostları fuarda buluşuyor

Doha Fuar ve Kongre Merkezinde 8-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan, Uluslararası Ürün Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege İhracatçı Birlikleri gerçekleştirecek. Fuar, tarım, gıda, sanayi ve taşımacılık sektörleri başta olmak üzere tüm firmaların katılımına açık olacak.

Katar'ın düzenlediği Uluslararası Ürün Fuarına, 5 Haziran 2017 tarihinde komşuları tarafından uygulanmaya başlanan ambargo sonrasında Katar'a destek olan Türkiye, Cezayir, Azerbaycan, Irak, Kuveyt, Fas, Umman, Tacikistan, Pakistan ve Tunus'un davet edildiği bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıları Katar pazarının fırsatlarını değerlendirmeye çağırdı.

"KATAR'A İHRACATIMIZ YÜZDE 100 ARTTI"

Türkiye'den Katar'a yapılan ihracatın 2017 yılında yüzde 50'lik artışla 421 milyon dolardan 630 milyon dolara çıktığını, Ege İhracatçı Birliklerinden Katar'a yapılan ihracatın 2017 yılında yüzde 100'lük artışla 30,4 milyon dolardan 61 milyon dolara yükseldiğine işaret eden Eskinazi, "Katar, kişi başı milli gelir dikkate alındığında dünyanın en zengin ülkesi. Alım gücü yüksek olan bu pazar tüm ihracatçı sektörlerimiz için yeni fırsatlar barındırıyor. Katar'a hali hazırda ihracat yapan firmalarımızı pazar paylarını arttırmaya, ihracat yapmayan firmalarımızı ise yeni bağlantılar kurmaları için davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan Uluslararası Ürün Fuarına katılmak isteyen firmalar, 31 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Ege İhracatçı Birlikleri ile tarim1@eib.org.tr e-posta adresi veya 0 232 488 60 00 numaralı telefon aracılığıyla iletişime geçebilecek.

KATAR'A İHRACATTA ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖRÜ LİDER

Türkiye'nin 2017 yılında Katar'a gerçekleştirdiği 630 milyon dolarlık ihracatta ilk sırayı 87 milyon dolarlık ihracatla elektrik-elektronik sektörü aldı. Kimya sektörü, 58 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı olurken, demir ve demir dışı metaller sektörü Katar'a, 55 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Gıda ürünleri ihracatında ise 54 milyon dolarlık ihracatla su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ilk sırada yer alırken, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, Katar'a 45 milyon dolarlık ihracata imza attı. Yaş meyve sebze ve mamulleri sektörünün Katar'a yaptığı ihracat karşılığı Türkiye'ye kazandırdığı döviz ise 25 milyon dolara ulaştı.

KATAR'A İLK YARDIM ELİ İZMİR'DEN UZANMIŞTI

5 Haziran 2017 tarihinde Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'a ambargo kararı sonrasında Katar'a ilk yardım eli İzmir'den uzanmıştı. İzmir'den 6 Haziran'da havalanan dev kargo uçakları Katar'a binlerce ton gıda yardımı ulaştırmıştı. Ambargonun ilk 5 günü İzmir'den 15 kargo uçağı Doha'ya uçmuştu. Sonrasında Türkiye'den Katar'a giden 221 kargo uçağının 60 tanesi İzmir'den gitmişti.

Ege İhracatçı Birlikleri, 3 Ağustos 2017 tarihinde ise dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmet Bin Assım Al Thani'nin katılımıyla Türkiye-Katar İş Forumunu düzenlemişti. İş Forumunda konuşan Zeybekci, "Katar'a ablukayı İzmir sayesinde kırdık" diye konuşmuştu.