KOBİ’ler patentli büyümeye geçti

10 yıldır artarak devam eden Ar-Ge teşvikleri sonuçlarını vermeye başladı. Bu süreçte üçe katlanan Teknokent ve Ar-Ge Merkezleri'nin de etkisiyle marka ve patent başvurularında ciddi artışlar yaşanıyor. Özellikle KOBİ
'lerden gelen başvurularla birlikte Türkiye, patent artış hızında Çin ve Avrupa ülkeleri ile yarışır hâle geldi. Markalaşmada ise 200 bini bulan tescil ile son 3 yıldır Avrupa lideriyiz. Yerli patent başvurularında geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yaklaşık yüzde 9 artış yaşandığını belirten Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Rakamlar Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarında artış olduğunun ciddi bir göstergesi. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüme kaydetti. Ekonomik göstergeler büyümenin bu yönde devam edeceğini işaret ediyor. Burada önemli nokta, büyümenin sağlıklı olabilmesi için yerli patent rakamlarında da aynı ivmenin yakalanmasıydı" dedi.
Ülke ekonomisinin büyümesindeki en önemli göstergelerden birinin patent ve marka başvuruları olduğuna dikkat çeken Yamankaradeniz, "2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 2 bin 619 yerli patent başvurusu gerçekleşti. Bu sayı 2018 yılının aynı döneminde ise yaklaşık yüzde 9 artış göstererek, 2 bin 838'e ulaştı. 2018 yılının ilk yarısında marka başvurularında da artış gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık döneminde 59 bin 23 olan marka tescili 2018 yılının aynı döneminde 60 bin 338'e ulaşt��" diye konuştu. Marka ve patent alanında son iki yılın ilk yarısındaki olumlu artışın, ekonomik büyümeyle doğru orantılı olduğunu aktaran Yamankaradeniz, "2018'in ilk yarısında İstanbul
'da bin 114, Ankara'da 422, Bursa
'da 151, İzmir
'de 138 ve Manisa
'da 109 patent başvurusu gerçekleşti. Marka başvurularına baktığımızda ise 24 bin 669 başvurusu sayısı ile İstanbul başta olmak üzere Ankara'da 4 bin 376, İzmir'de 3 bin 440, Bursa'da 2 bin 406, Antalya
'da bin 906 ve Gaziantep
'te bin 760 marka başvurusu gerçekleştirildi. Yakalanan bu ivmede, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun getirdiği yeniliklerin büyük katkısı oldu" dedi.