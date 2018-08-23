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Kurban fiyatları düştü

'nın 3. günü kurban fiyatlarında yüzde 25'e varan düşüşler yaşandığı öğrenildi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 10:11
Kurban fiyatları düştü

Bayramın 3. gününde de vatandaşlar kurbanlık alabilmek için hay pazarlarına geldi. Kurbanlık fiyatlarının bugün düşeceğini tahmin eden vatandaşlar yanılmadı. Ellerindeki son kalan malları da satmak isteyen kurban satıcıları fiyatları yüzde 25 oranında düşürdü. öncesi ve 1. günü bin 1500 liraya satılan bir kurban yapılan sıkı bir pazarlıkla bin liraya kadar düştü. Bin liraya satılan bir kurban ise 700 liraya kadar düştü. Van'dan 'ya kurban satmaya gelen ve 300 küçükbaş hayvan getiren Mehmet Keser, elinde 25 küçükbaş hayvan kaldığını, bunları da bitirip öyle memlekete gitmek istediğini, bu nedenle yüzde 25 indirim yaptığını söyledi.

YİNE AYNI MANZARA

Hayvan pazarlarının hemen yanı başında ise yine bilindik manzaralar devam etti. Vatandaşlar kurbanlarını bir an önce kesip eve götürmek için belediyenin izin verdiği yerlerde kesmek yerine kaldırımlarda kesim yaptı. Hem çevreyi kirletmekten hem de izin verilmeyen yerde kesmekten yüksek miktarda para cezası almalarına rağmen vatandaşlar çevreyi kirletmeye devam etti.

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