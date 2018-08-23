Ruslara gayrimenkul satışında patlama

Rusların, Türkiye'den ev satın almasında patlama yaşandığını duyuran Rus gazetesi RBK, Türk emlak sektöründeki Rus yöneticilere dayanarak, Rusların Türk gayrimenkul piyasasında çok uzun sürmesini beklemedikleri durumdan yararlandığını belirtti. Rus gazetesi RBK'ye konuşAntalyalya ve Alanya'da ofisleri olan emlak şirketi Tolerance Homes'un Rus yöneticisi Sergey Volçenkov, Lira'nın değer kaybetmesi yüzünden Türkiye'de gayrimenkule olan talebin son 10 gün içerisinde yüzde 10-15 oranında arttığını gözlemlediklerini söyledi.

ALIMLAR % 44 ARTTI

Rusların Türkiye'den en çok gayrimenkul alan müşteri gruplarından biri olduğu belirtildi. Ruslar, Türkiye'den ev alımında Irak, Suudi Arabistan ve İran vatandaşlarından sonra 4'üncü sırada yer alıyor. Bu yılın ocak-temmuz aylarında Ruslar Türkiye'den 988 gayrimenkul satın aldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış anlamına geliyor. Rusların mayıs ayındaki gayrimenkul satın alma oranı, nisana göre yüzde 50 oranında arttı.