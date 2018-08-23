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Serbest piyasada döviz fiyaarı - ve bugün ne kadar?

Yurt içinde tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günde, uluslararası piyasalarda /, güne yükselişle başladıktan sonra 6,0750'den işlem görüyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 10:27
Serbest piyasada döviz fiyatları - Dolar ve Avro bugün ne kadar?

Dün 6,02226 - 6,1204 aralığında hareket eden /, günü yüzde 0,35 düşüşle 6,0489'dan tamamladı. Dün akşam saatlerinde Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Temmuz - 1 Ağustos'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda, "Ticaret politikaları, ekonomik büyüme üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak yönde ilerleyebilir." uyarısı yapıldı.

ABD hükümetinin ticaret politikaları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde belirsizlik ile yatırım harcamalarında azalma ve gecikme görüldüğüne yer verilen tutanaklarda, birçok iş sahibinin de ticaret gerginliklerinin artması durumunda yatırım harcamalarını ve işe alımları kısabileceğine dikkati çektiği belirtildi. Dolar/TL, tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda güne yükselişle başladı. Dolar/TL saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,0750'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda /TL, yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,0310'dan, sterlin/TL de yüzde 0,17 yükselişle 7,8283'ten alıcı buluyor. Dolar endeksi yüzde 0,22 artışla 95,36 ve avro/dolar paritesi yüzde 0,21 düşüşle 1,1572 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yurt dışında 'da, Avro Bölgesi'nde ve ABD'de İmalat ve Hizmetler Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Dolar/TL'de 6,00 seviyesinin psikolojik destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,20-5,50 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.

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Serbest piyasada döviz fiyatları - Dolar ve Avro bugün ne kadar?
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