THY’nin Kolombiyalı melekleri işbaşında

Dünyada 122 ülkeyle en çok dış hatlar seferini yapan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları, çeşitli yabancı dilleri bilen kabin memuru sayısını artırıyor. İlk olarak Hint Okyanusu'nda yer alan Mauritius'ta 50 yabancı adayın işe alım süreçi başlatıldı. Maritiuslu kabin memurları bildikleri yabancı dillere uygun olarak Fransızca, Hintçe ve Çince konuşulan hatlarda görevlendirilecek. Baltık ülkesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki seçme ve değerlendirme süreci sonunda 20 Litvanyalı kabin memuru adayının işe alınmasına karar verildi. Litvanyalı kabin memurları Rusça konuşulan hatlarda görev yapacak.

AMAÇ YOLCU MEMNUNİYETİ

Akşam Gazetesi'nden Süleyman Şen'in haberine göre, THY, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da da kabin memuru alımı yaptı. Başkent Bogota'daki seçmelerde İspanyolca konuşan 40 aday sınavı geçti. Kolombiyalı kabin memurları İspanya, Arjantin, Küba ve diğer Latin Amerika hatlarında yolculara hizmet edecek. Türk Hava Yolları'nın çok farklı etnik kökenden yolcuya ulaşım hizmeti verdiğini söyleyen THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Dünyada sefer yaptığımız 304 nokta göz önüne alındığında farklı lisanlarda hizmet vermek bir gereklilik. Yolcularımıza kendi anadillerinde iletişim kurabilme imkanı sunarak memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

SAYILARI 250'YE ULAŞACAK

THY'ye 2013 yılında itibaren Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Fas ve Lübnan'dan toplam 133 yabancı kabin memuru alınmıştı. Abdulkerim Çay, "100-110 civarı yabancı kabin memuru daha istihdam edilerek toplam yabancı uyruklu kabin memuru sayısının 240-250 civarına ulaşması beklenmekte" ifadesini kullandı.

2100 TÜRK KABİN MEMURU ALINACAK

Abdulkerim Çay, "Türk Hava Yolları büyüyen filosuyla birlikte, sayıları 11 bine yaklaşan kabin memuruna ilave olarak 2019 yılında 2 bin 100 Türk kabin memuru istihdamı planlamakta. Filonun büyümesine paralel olarak kabin memuru sayısının 2019'da 13 bine ulaşması öngörülmekte" şeklinde konuştu.