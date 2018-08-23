Türkiye pazarı fırsatlarla dolu

Gelişmekte olan pazarların tamamında kur riskinin yaşandığını belirten Türk Telekom
CEO'su Paul Doany
, "Türkiye
pazarı gerçekten fırsatlarla dolu. Bu süre zarfında şirketi büyütebilirsiniz. Yasalar ve teşvikler çok pozitif" dedi. Doany, yabancılara Türkiye'ye bir an önce yatırım yapmaları tavsiyesinde bulunarak, "Şimdi iyi bir zaman, fiyatlar da çok iyi" dedi. YENİ SİSTEM OLUMLU
Kararların çok daha hızlı alınabilmesi adına yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin çok faydalı olduğunu aktaran Doany, Türkiye'nin gelecek 5 yılda büyümeyi devam ettireceğine inandığını ancak daha yumuşak inişlerin olduğu bir sistemi yönetebilmesi gerektiğini vurguladı. Doany, "Ülkenin demografisi yatırım için çok sağlıklı. Genç nüfus var, yeni ekonomi için gereken faaliyetlere yer var ve Türkiye'de pazar çok büyük. Vergi teşvik sistemi ve yasalar yeni işlerin kurulabilmesi için oldukça destekleyici. Daha değişik yatırımcıların da ülkeye gireceğini düşünüyoruz" diye konuştu. TERCİH TÜRKİYE
Türkiye'nin lokasyonuyla oldukça cazip bir ülke olduğuna işaret eden Doany, "Burada sanayi alanına yatırım yapmış bütün şirketler başarılı oldu. Pek çok ülke araç üretimlerini başka ülkelerde yaptığı için pişman. Çoğu Türkiye'de yapmayı tercih ediyor. İmtiyaz modeli de çok önemli. Türkiye, altyapı yatırımlarını yaparken devlet bütçesine en az yük binecek şekilde bir formül buldu. Hem yerelde şirketler açılmış hem de yabancı şirketler buraya yatırım yapmış ve istihdam oluşmuş" dedi. AMERİKA KEYFİ DAVRANIYOR
Paul Doany, gelecek 5 yılın tüm dünyada zor bir dönem olacağını düşündüğünü aktararak, ABD'nin ticaretle ilgili attığı adımların bütün müttefiklerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. "Küresel ticarette bir belirsizlik var" diyen Doany, ABD'nin birtakım keyfi değişiklikler yaptığını ve en yakın müttefiklerini bile üzdüğünü kaydetti. Doany, herhangi bir ülkenin başka bir ülkeyle ilgili hükümde bulunamayacağını belirterek, "Kimse kimseyi cezalandıramaz" diye konuştu.