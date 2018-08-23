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Venezüella’da %96 devalüasyon

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Venezüella’da %96 devalüasyon

VENEZÜELLA , hiper enflasyonu düşürmek amacıyla başlatılan radikal plan kapsamında ülkenin beş sıfır atılan yeni para birimi ''ın dolar karşısında yüzde 96 devalüasyona uğradığını açıkladı. Buna göre paradan beş sıfır atılmasının ardından bir dolar 60 Egemen Bolivar, bir euro ise 68.5 Egemen Bolivar üzerinden işlem gördü. Venezüella Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, çoğu eski Bolivar banknotunun 'bir süre daha' yürürlükte kalacağını açıkladı. Yine uygulama uyarınca, sadece en düşük değerli banknot olan 1000 Güçlü Bolivar, derhâl tedavülden kaldırılacak. 10 yıl önce Maduro'nun selefi de hiper enflasyonla mücadele amacıyla Bolivar'dan 3 sıfır atmıştı. Venezüella'da Bolivar'dan 5 sıfır atılmasından önce halk temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri satın alarak stoklamak için market ve benzin istasyonlarına koştu.

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Venezüella’da %96 devalüasyon
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