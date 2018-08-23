Yeni teknolojilere 150 milyon TL’lik yatırım

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Grup Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarımızı hazırladık ve taviz vermeden uyguluyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık vadede istikrarlı büyümemiz ve stratejik planımız dâhilinde yatırımlarımız sürecek. Bu çerçevede kısa ve orta vadede 150 milyon liralık bir yatırıma hazırlanıyoruz" dedi. Bayrak, "Yeni nesil gayrimenkul geliştirme projesine hazırlanıyoruz. Aynı zamanda enerji
ve sanayi alanında da yatırımlarımız sürüyor. Gıda atıklarından enerji üreten fabrikamız da yakın zamanda hayata geçecek" diye konuştu.