HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Yeni teknolojilere 150 milyon TL’lik yatırım

Yeni teknolojilere 150 milyon TL’lik yatırım

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Yeni teknolojilere 150 milyon TL’lik yatırım
Grup Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, "Kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlarımızı hazırladık ve taviz vermeden uyguluyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık vadede istikrarlı büyümemiz ve stratejik planımız dâhilinde yatırımlarımız sürecek. Bu çerçevede kısa ve orta vadede 150 milyon liralık bir yatırıma hazırlanıyoruz" dedi. Bayrak, "Yeni nesil gayrimenkul geliştirme projesine hazırlanıyoruz. Aynı zamanda ve sanayi alanında da yatırımlarımız sürüyor. Gıda atıklarından enerji üreten fabrikamız da yakın zamanda hayata geçecek" diye konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni teknolojilere 150 milyon TL’lik yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN