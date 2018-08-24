1.5 milyon liselinin koluna altın bilezik

Milli Eğitim Bakanlığı
, açık lisede okuyan 1.5 milyon öğrencinin hem meslek sahibi hem de kendi işinin patronu olması için yeni bir çalışma başlattı. Mesleki Eğitim
Kurslarına katılan öğrencilere aylık 534 TL ücret, sigorta, mezun olana 50 bin TL hibe 100 bin TL faizsiz kredi verilecek. Meslek Eğitim Kursları'na katılan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları da yine MEB tarafından yapılacak. Kurslara katılan öğrenciler Açık Lisede aldıkları dersleri de saydırarak meslek lisesi diplomasının yanı sıra teknisyen unvanına sahip olacak. İL VE İLÇELERE AFİŞLER GİTTİ
Dört yıllık eğitimi tamamlayanlar seçtikleri ve eğitim aldıkları meslek alanında ustalık belgesi alabilecek. Ustalık belgesi alıp kendi işinin patronu olmak isteyen için ise devlet kesesin ağzını açtı. Ustalık belgesiyle, işyeri açmak isteyen yeni mezun öğrenciye KOSGEB 100 bin TL faizsiz taksitli kredi verecek. MEB, Türkiye genelinde çağrıya çıkarak açık lise öğrencilerinin koluna altın bilezik kazandıracak bir meslek sahibi olmalarını sağlayacak proje için Türkiye genelinde çağrıya çıktı. İl ve ilçelere gönderilen afişlerde, "Geleceğinizi garanti altına alın. Kayıt için bekliyoruz" duyurusu yapıldı.