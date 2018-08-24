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’den ürünlerine 16 milyar $’lık vergi

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Çin’den ABD ürünlerine 16 milyar $’lık vergi

ÇIN Ticaret Bakanlığı, 'nin bugün yürürlüğe soktuğu 16 milyar dolar tutarındaki mallarına yüzde 25 ilave vergi hamlesine misilleme olarak Pekin yönetiminin daha önce duyurduğu toplamda 16 milyar dolarlık ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirme kararının yürürlüğe girdiğini bildirdi. Açıklamada, ABD'nin söz konusu ilave vergi hamleleriyle Çin'e karşı önlem almaktan başka bir seçenek bırakmadığı kaydedildi. ABD'nin şimdiye kadar attığı korumacı ticaret adımlarına "kısasa kısas" yanıtlar veren Pekin yönetimi, Washington yönetimi ile birkaç defa ikili ziyaretler çerçevesinde ticaret savaşına çözüm bulmaya çalışmış ancak sonuç alınamamıştı.

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Çin’den ABD ürünlerine 16 milyar $’lık vergi
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