İngiltere-Türkiye arası ticarette Brexit fırsatı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı'nda Brexit sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirmesine yönelik çalışmalar yapılacağı belirtilirken, bu ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının Türkiye ile ticaretinde ve karşılıklı yatırımlarda yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye ve İngiltere arasındaki bağları kuvvetlendirmek için kurulan her yeni işbirliğinin motivasyonlarını artırdığını, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin Brexit sürecinden sonra da yakın şekilde devam etmesini sağlamak istediklerini söyledi. Gaunt, "Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki mal ve hizmet ticareti, bir önceki yıla oranla geçen yıl yüzde 14.6 artışla 18.2 milyar pound (yaklaşık 23 milyar dolar) oldu" dedi.

İNGİLTERE STA İÇİN İSTEKLİ

Rakamların her iki ülke arasında daha önce konulan 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin önünde olduğuna dikkati çeken Gaunt, sağlık, savunma ve enerji alanlarındaki yatırımların yanı sıra, üçüncü ülkelerde altyapı yatırımları için gerçekleştirilecek işbirlikleriyle ticari bağların daha da güçlenebileceğini vurguladı. Gaunt, "Türkiye ile güçlü ticaret ve yatırım ilişkisinin Brexit sonrası da devamını sağlamak istiyoruz. Birleşik Krallık hükümeti, AB'den ayrıldıktan sonra İngiltere-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi için Türk hükümetiyle yakın şekilde çalışmak için istekli" dedi.

6 AYDA 10.1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında yaklaşık 10.1 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin bu dönemde Birleşik Krallık'a ihracatı yaklaşık 5.2 milyar dolar olurken, ithalatı 4.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.