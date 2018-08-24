Merkel Azeri doğalgazı için Bakü’ye gidiyor

AB'nin Rus doğalgazına bağımlı olmakla eleştirdiği Almanya'dan Azerbaycan'a önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın Bakü'ye gidiyor. Avrupa'ya gaz tedarikinde Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmayı amaçlayan Avrupa için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yapılacak görüşme oldukça önemli. Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Merkel'in ziyareti öncesi Alman hükümetinden üst düzey bir yetkili "Güney Koridoru'nu geliştirmekte büyük çıkarımız var. Bu AB'nin sadece Rusya'dan değil, başka bölgelerden de doğalgaz almasını sağlayacak çeşitlendirme stratejisinin bir parçası" yorumunu yaptı.

TANAP GÜNDEMDE

Alman yetkililer, Bakü'deki temaslarında Merkel'in Güney Gaz Koridoru projesi kapsamında Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması için altyapının güçlendirilmesi gibi enerji konularını ele alacağını belirtti. Şahdeniz 2, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru projesi, Avrupa'ya Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik Denizi aracılığıyla doğalgaz taşınmasını öngörüyor. Projenin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

HEDEF 16 MILYAR METREKÜP

Hazar Denizi kıyısındaki devasa Şah Deniz doğalgaz sahasından çıkan gazı Avrupa'ya taşımak için başlattığı projede ikinci aşamayı devreye sokmaya hazırlanan Azerbaycan, doğalgaz pazarındaki rolünü artırmak istiyor. Şah Deniz 2 adlı proje ile 2020 yılından itibaren 16 milyar metreküp gaz üretilmesi hedefleniyor. Bu gazın, 10 milyar metreküpünün Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması hedefleniyor. Altı milyar metreküpünün alıcısı ise Türkiye ve Gürcistan olacak.